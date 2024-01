Às 15:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,24% para 37.617,18 pontos e o índice alargado S&P 500 subia 0,40% para 4.799,08 pontos.

O Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, avançava 0,09% para 14.985,00 pontos.

Os investidores seguem hoje atentos à divulgação de resultados dos grandes bancos e de algumas empresas como a companhia aérea Delta.

O maior banco dos Estados Unidos, JPMorgan Chase, indicou hoje que obteve um lucro de 49.552 milhões de dólares (cerca de 45.200 milhões de euros) em 2023, mais 31,6% em relação ao ano anterior.

No quarto trimestre, o mais seguido pelos investidores, o JPMorgan Chase teve um lucro de 9.307 milhões de dólares (8.470 milhões de euros), uma queda de 15%.

As ações do banco, que integram o índice Dow Jones, registavam uma subida de 0,96%.

O lucro líquido da Delta Air Lines mais do que triplicou em 2023 face a 2022 e atingiu 4.609 milhões dólares (4.212 milhões de euros), mas a companhia recuava mais de 6% na bolsa nova-iorquina depois de rever em baixa as suas previsões de receitas para 2024.

Por seu lado, o rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos anos baixava para 3,93%.

O preço do barril de petróleo do Texas começou a negociar com uma subida de 2,85% para 74,05 dólares depois dos bombardeamentos dos Estados Unidos e do Reino Unido no Iémen em resposta aos ataques de rebeldes iemenitas a navios comerciais no Mar Vermelho.

