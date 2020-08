Às 14:48 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,05% para 27.915,20 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, subia 0,73% para 11.100,03 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,32% para 3.383,81 pontos.

As ações dos grandes bancos recuavam depois de a Berkshire Hathaway, do investidor Warren Buffett, ter reduzido as suas participações no setor.

O Goldman Sachs perdia 1,75% e o JPMorgan Chase baixava 1,72%, com o setor financeiro a registar uma descida de 0,46%.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina acabou a sessão também sem uma direção definida, com os investidores hesitantes perante dados económicos pouco convincentes, ausência de progressos nas negociações sobre um novo plano de relançamento económico e as incertezas comerciais entre a China e os Estados Unidos.

O Dow Jones Industrial avançou 0,12% e os outros dois índices mais emblemáticos tiveram uma evolução contrária, com o tecnológico Nasdaq a ceder 0,21% e o alargado S&P 500 a recuar 0,02%.

