Às 15:10 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia 0,24% para 34.773,95 pontos e o Nasdaq, dominado pelas tecnológicas, subia 0,52% para 14.244,49 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,09% para 4.547,42 pontos.

Por setores, as empresas de energia lideravam as perdas (-2,81%), acompanhando a queda do preço do petróleo nos mercados internacionais.

O preço do barril de petróleo do Texas WTI recuava mais de 7% para 105,81 dólares, após ter sido anunciado um confinamento parcial para conter uma vaga de covid-19 em Xangai, capital económica da China, que pode prejudicar a procura de petróleo no país.

O preço do Brent (de referência na Europa) também registava uma descida de mais de 6%, seguindo a 110,15 dólares.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones destacavam-se as descidas da Dow Inc (-2,32%), JPMorgan (-2,22%) e Chevron (-2,04%).

O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos seguia a 2,462%.

