Às 14:54 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones baixava para 34.429,28 pontos e, em sentido contrário, o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, avançava 0,31% para 13.538,79 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,27% para 4.411,52 pontos.

Antes da abertura da bolsa, a Lowe's e a Macy's divulgaram os seus resultados e o mercado espera agora a divulgação na quarta-feira das contas da tecnológica Nvidia, uma das líderes em inteligência artificial.

Na segunda-feira, a Nvidia registou uma subida de 8,5% e desde o início do ano já registou uma valorização de 220%, com um efeito de contágio em outras grandes empresas do setor, como a Tesla.

O preço do barril de petróleo do Texas começou a negociar no mercado nova-iorquino com uma descida de 0,12% para 80,62 dólares, quando os investidores acompanham a evolução da economia chinesa, que tem dado sinais de debilidade, e aguardam os próximos passos da Reserva Federal (Fed) norte-americana.

Na sessão anterior, a bolsa de Nova Iorque encerrou mista, também penalizada pelo Dow Jones, que recuou 0,11%.

EO // EA

Lusa/fim