Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,43% para 38.590,54 pontos, mas o Nasdaq baixava 0,27% para 15.815,85 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,20% para 5.010,48 pontos.

Pouco antes da abertura do mercado, o departamento do Comércio norte-americano indicou que as vendas a retalho baixaram 0,8% em janeiro em comparação com o mês anterior, a maior descida em 10 meses. As previsões divulgadas na quarta-feira pelo Wall Street Journal antecipavam uma descida de 0,2%.

Por outro lado, a produção industrial nos Estados Unidos baixou 0,1% em janeiro e manteve-se inalterada em 2023, segundo dados divulgados pela Reserva Federal (Fed).

Os dados da inflação publicados na terça-feira continuam a pressionar o mercado. A taxa de inflação abrandou para 3,1% em janeiro, quando se esperava uma descida para 2,9%, o que ensombra as perspetivas de queda das taxas de juro da Fed.

No final da reunião de dezembro, os responsáveis do banco central norte-americano antecipavam que poderia haver três ou quatro descidas das taxas de juro em 2024, o que permanece incerto.

"O crescimento resiliente está a encorajar a inflação, o que pode colocar pressão adicional sobre as taxas de juro", disse hoje Dylak Kremer, analista da Certuity, citado pela CNBC.

"Prevejo no futuro um mercado mais focado em dados de crescimento e lucros do que em taxas de juros e inflação", acrescentou.

Na bolsa de Nova Iorque, entre as 30 cotadas do Dow Jones destacavam-se a subida da Walgreens (3,53%) e a descida da Cisco (-2,91%), que divulgou na quarta-feira resultados trimestrais considerados dececionantes.

