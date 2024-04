Às 15:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,29% para 39.283,52 pontos e o Nasdaq avançava 0,19% para 16.272,05 pontos.

O índice alargado S&P 500 seguia, no entanto, em terreno negativo, com uma ligeira descida de 0,03% para 5.204,05 pontos.

Nos Estados Unidos, o gabinete de estatísticas laborais confirmou na terça-feira que as ofertas de emprego aumentaram em 8.000 durante o mês de fevereiro, atingindo 8,756 milhões.

Hoje, o relatório mensal da ADP indica que as contratações no privado aceleraram no mês passado, quando os analistas antecipavam um abrandamento.

Na sexta-feira são esperados os dados oficiais do mercado laboral em março divulgados pelo Departamento do Trabalho.

Os dados económicos mais recentes mostram que a inflação não tem recuado ao ritmo desejado nos Estados Unidos e que o mercado laboral se mantém resiliente, o que leva os investidores a recearem que o esperado corte nas taxas de juro surja mais tarde do que o previsto.

O barril de petróleo do Texas para entrega em maio começou a negociar em Nova Iorque com uma subida de 0,81% para 85,84 dólares, após ter atingido na terça-feira o preço mais alto desde outubro.

A crescente tensão no Médio Oriente e na Ucrânia tem apoiado a subida do preço do petróleo que atinge níveis que não se viam há seis meses.

