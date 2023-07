Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,22% para 35.307,49 pontos, mas o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, descia 0,20% para 14.004,55 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,45% para 4.556,65 pontos.

Esta semana serão os grandes grupos tecnológicos Alphabet, Microsoft e Meta a apresentar resultados trimestrais.

A petrolífera norte-americana Chevron também divulga as suas contas relativas ao segundo trimestre.

A semana será ainda marcada por reuniões de política monetária da Reserva Federal e do Banco Central Europeu.

Entre as 30 cotadas do índice Dow Jones, as maiores quedas eram da American Express (-1,39%) e da Salesforce (-0,39%), enquanto nos ganhos se destacavam a Chevron (1,76%) e a Apple (1,39%).

