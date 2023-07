Às 14:53 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,46% para 33.888,20 pontos, mas o Nasdaq recuava 0,45% para 13.601,34 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,17% para 4.406,21 pontos.

Esta semana, os investidores vão estar atentos à divulgação pelo Departamento do Trabalho dos dados da inflação relativos a junho e à apresentação dos resultados trimestrais das grandes empresas norte-americanas, com destaque para o setor financeiro.

Os bancos JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citigroup serão dos primeiros a publicar os seus resultados.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, com os investidores a digerirem o relatório do Departamento do Trabalho sobre o emprego, que mostrou um abrandamento no mercado laboral, mas também uma subida dos salários.

A economia norte-americana criou em junho 209.000 empregos, quando os analistas esperavam 220.000.

O salário médio por hora continuou a aumentar, 0,4% em relação ao mês anterior e 4,4% em relação ao mesmo mês de 2022, ligeiramente acima do esperado pelo mercado, que era um aumento mensal de 0,3%.

Os investidores temem que a dinâmica do mercado laboral leve a Reserva Federal (banco central) a aumentar de novo as taxas de juro na sua próxima reunião, em finais de julho, após uma pausa em junho.

