ÀS 15:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,09% para 35.532,97 pontos e o Nasdaq avançava apenas 0,03% para 15.341,38 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,07% para 4.652,42 pontos.

Após um arranque da semana marcado pela volatilidade, a bolsa nova-iorquina mostrava-se hesitante no início da sessão, com os três índices a mostrarem variações muito ligeiras.

Numa altura em que vários países continuam a impor restrições para travar o avanço da pandemia, com a propagação da variante Ómicron, o Presidente norte-americano, Joe Biden, indicou na terça-feira que os Estados Unidos não vão repetir os confinamentos em vigor no início da pandemia, em 2020.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones destacavam-se, nos primeiros minutos, os ganhos da Caterpillar (1,66%) e American Express (0,85%) e as descidas da Intel (-1,04%) e Verizon (-0,76%).

Nos outros mercados, o barril de petróleo do Texas subia para 71,25 dólares e o rendimento da dívida do Tesouro a 10 anos baixava para 1,45%.

Na sessão anterior, o Dow Jones subiu 1,60%, o Nasdaq 2,40% e o S&P 500 avançou 1,78%.

