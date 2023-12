Pelas 15:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,24% para 36.335,58 pontos e o índice alargado S&P 500 avançava 0,04% para 4.606 pontos, mas o tecnológico Nasdaq recuava 0,07% para 14.303,10 pontos.

O mercado financeiro aguarda a reunião da Fed desta quarta-feira, na qual os responsáveis pela política monetária dos Estados Unidos vão decidir se mantêm o ritmo de aumento das taxas de juro ou se fazem uma pausa.

Os investidores também aguardam a divulgação do índice de preços do consumidor e do índice de preços ao produtor de novembro, que serão divulgados terça e quarta-feira, respetivamente, dados que poderão influenciar a decisão da Fed.

No fim de semana foi anunciado que os preços no consumidor da China caíram em novembro para o nível mais baixo em três anos, enquanto os preços no produtor permaneceram negativos, evidenciando a fraqueza da procura interna no gigante asiático, segundo a CNBC.

Por outro lado, a taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu duas décimas em novembro face a outubro e fixou-se nos 3,7%, segundo dados oficiais publicados na sexta-feira.

Na sexta-feira, a bolsa de Nova Iorque fechou a valorizar 0,4%, conseguindo a sexta semana consecutiva de ganhos, o que não acontecia desde 2019, num dia marcado pelas notícias positivas sobre o emprego nos EUA.

DF (MBA) // EA

Lusa/Fim