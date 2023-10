Cerca das 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,16% para 33.076,85 pontos e o Nasdaq recuava 0,29% para 13.196,98 pontos.

O índice alargado S&P 500 caía 0,09% para 4.259,87 pontos.

O início da sessão foi marcado pela flutuação do mercado obrigacionista, com as obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos a subirem ligeiramente, após divulgação de um relatório que mostrou que menos trabalhadores nos Estados Unidos solicitaram subsídios de desemprego na semana passada face ao esperado, o que pode ser um sinal de pressão ascendente sobre a inflação.

Já os preços do petróleo caíram quase todos os dias desta semana, à medida que aumentam os receios de uma recessão económica.

O petróleo bruto de referência dos Estados Unidos voltou a cair para 83,31 dólares por barril, um dia depois de ter caído quase 6%, a maior queda em pouco mais de um ano.

O setor privado norte-americano criou 89.000 postos de trabalho em setembro, quase metade dos 150.000 que eram esperados pelos economistas.

