Às 14:56 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones registava uma ligeira variação positiva de 0,01% para 37.713,00 pontos, ultrapassando o recorde alcançado no encerramento da sessão anterior, 37.710,63 pontos.

O índice Nasdaq, dominado por tecnológicas, subia 0,09% para 15.108,71 pontos e o índice alargado S&P 500 avançava 0,06% para 4.785,71 pontos.

Esta é a última sessão da bolsa nova-iorquina em 2023, um ano marcado pela ascensão da inteligência artificial, que impulsionou os ganhos das ações de empresas como a Microsoft ou a Nvidia.

Os investidores têm mantido o otimismo face à possibilidade de a Reserva Federal (banco central) cortar as taxas de juro em 2024 e de a economia norte-americana evitar uma recessão com uma "aterragem suave".

Alguns analistas confiam que as decisões do banco central e a queda da inflação para 2,6% levem as ações a permanecer em alta no início do próximo ano.

Por setores, predominavam os ganhos em Wall Street com destaque para a subida do setor energético (0,27%), enquanto o setor imobiliário liderava as descidas (-0,46%).

