Bolsa de Nova Iorque fecha 'no vermelho' com Dow Jones a perder 1,76%

A Bolsa de Nova Iorque fechou hoje 'no vermelho' com o seu principal índice, o Dow Jones Industrial a perder 1,76%, num dia marcado pelo conflito na Ucrânia, que fez disparar o preço do barril de petróleo em 8%.