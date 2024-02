No final da sessão, o Dow Jones, principal índice da bolsa de Nova Iorque, recuava 1,35% para 38.273 pontos, enquanto o S&P 500 descia 1,37%, para 4.953 pontos.

O índice Nasdaq, onde estão cotadas as grandes empresas tecnológicas, caiu 1,8 % para 15.656 pontos.

A taxa de inflação dos EUA caiu três décimas em janeiro, para 3,1%, em linha com os objetivos da Reserva Federal norte-americana (Fed) e com os seus planos de começar a cortar as taxas de juro ainda este ano, se os preços continuarem a cair.

No entanto, o valor foi superior às expectativas dos investidores, que apontavam para uma taxa de 2,9% numa base anual, de acordo com os dados divulgados pela CNBC.

O departamento de estatísticas do trabalho dos Estados Unidos informou hoje que, numa base mensal, os preços no consumidor subiram três décimas em relação a dezembro, enquanto a inflação subjacente, um dado fundamental que a Fed analisa quando toma decisões sobre as taxas de juro, se manteve inalterada em termos homólogos em 3,9%.

