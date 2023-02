No fecho das operações da bolsa de Nova Iorque, o Dow Jones caiu 697,10 pontos, até aos 33.129,59, enquanto o seletivo S&P500 caiu dois por cento, ou 81,75 unidades, para os 3.997,34.

O índice composto de Nasdaq, que reúne as grandes empresas de tecnologia, perdeu 2,5%, ou 294,97, para 11.492,30.

A bolsa de Nova Iorque esteve encerrada na segunda-feira, por ser o Dia do Presidente, que é feriado nos Estados Unidos.

Na semana passada, registou-se um abrandamento na subida de preços em comparação com o ano passado, mas o aumento mensal de dezembro para janeiro suscitou preocupação por a inflação se mostrar mais persistente do que o esperado.

Os investidores receiam que a Reserva Federal (Fed) opte por manter as taxas de juro elevadas durante mais tempo, afastando o otimismo que tinha sido registado no início do ano.

