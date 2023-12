Após ter iniciado a sessão mista, a bolsa de Nova Iorque encerrou em baixa, com o Dow Jones a ceder 1,27% para 37.082 pontos.

O Nasdaq derrapou 1,50% para 14.778 pontos, a maior queda diária em oito semanas, com o índice de referência da tecnologia a recuar do seu último recorde histórico.

Também o índice S&P 500 caiu a um ritmo semelhante, desvalorizando 1,47% para 4.698 pontos.

A bolsa nova-iorquina interrompe assim vários recordes que levaram o Dow Jones a fixar um novo máximo pela quinta vez consecutiva, que tinham sido impulsionados pelo facto da Reserva Federal (Fed) norte-americana ter dado sinais de que pretende baixar os juros já a partir do próximo ano.

Os investidores aguardam a divulgação, na sexta-feira, dos dados do índice de inflação PCE relativo a novembro, sendo este barómetro o mais seguido pelo banco central norte-americano.

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em baixa, pela quarta sessão consecutiva, com o índice PSI a recuar 0,32% para 6.344,54 pontos.

As principais bolsas europeias tiveram desempenhos diferentes, com Frankfurt (DAX), Madrid (IBEX35) e Milão (FTSE MIB) a registarem ligeiras descidas de 0,07%, 0,06% e 0,01%, respetivamente, mas Paris (CAC 40) a subir 0,12% e Londres (FTSE 100) a ganhar 1,02% após a queda da inflação no Reino Unido.

