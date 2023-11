Às 14:51 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,03% para 34.980,51 pontos e o Nasdaq também recuava 0,03% e estava em 14.100,25 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 0,06% para 4.500,08 pontos.

A bolsa nova-iorquina encerrou em terreno positivo a sessão anterior, depois de um abrandamento da inflação para 3,2% em outubro e de um recuo dos preços no produtor que surpreendeu os analistas.

Estes dados têm sido recebidos de forma positiva pelos mercados, uma vez que podem levar a Reserva Federal norte-americana (Fed) a suavizar a sua política monetária.

No entanto, hoje os investidores estão pendentes das declarações de dois presidentes regionais do banco central norte-americano, Loretta Mester e John Williams, que participam em eventos ao longo do dia.

No índice Dow Jones, destacavam-se as descidas da Cisco (-11,60%) e da Walmart (-7,02%).

A Walmart anunciou, antes da abertura do mercado, lucros de 453 milhões de dólares (416,5 milhões de euros) no trimestre que terminou em 31 de outubro, quando tinha registado prejuízos de 1,79 milhões de dólares no período homólogo de 2022. As receitas subiram 5,2% para 160,84 mil milhões de dólares.

EO // MSF

Lusa/fim