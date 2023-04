Pelas 15:03 em Lisboa, o Dow Jones Industrial subia 0,02% para 33.528,90 pontos, o Standard & Poor's valorizava-se 0,13% para 4.077,44 pontos e o Nasdaq avançava 0,95% para 11.909,95 pontos.

Wall Street encerrou na terça-feira no 'vermelho', o seu pior dia num mês devido aos receios sobre os lucros empresariais e à evolução da economia em geral.

A maior queda do S&P 500 foi a do First Republic Bank, cujas ações perderam quase metade do valor, depois de ter anunciado que os clientes retiraram mais de 100 mil milhões de dólares em depósitos durante os primeiros três meses do ano.

Assim, a escala dos levantamentos "renovou as preocupações" sobre o sistema bancário norte-americano e o risco de uma "retração na concessão de crédito" que possa comprometer o crescimento económico.

O índice Nasdaq seguia hoje a valorizar-se 0,95%, depois de na terça-feira e após o fecho da sessão em Nova Iorque, a Alphabet e a Microsoft terem superado as expectativas em relação aos lucros, de ambas as empresas, relativos ao primeiro trimestre deste ano.

Entretanto, na quinta-feira, os Estados Unidos vão divulgar a primeira estimativa de crescimento da economia no primeiro trimestre do ano, estando as previsões a apontar para 1,9%, abaixo dos 2,6% registados no fim de 2022.

