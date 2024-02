Das 16 cotadas que integram o índice de referência da bolsa, oito ficaram em alta, seis em baixa e duas inalteradas.

Na liderança das subidas ficaram a Galp e a Navigator, que avançaram 1,30% e ficaram a valer 14,38 euros e 3,74 euros, respetivamente.

As bolsas europeias fecharam maioritariamente no vermelho, com Londres a perder 0,30%, Paris 0,24%, Frankfurt 0,22% e Madrid 0,09%, enquanto Milão registou uma subida de 0,30%.

