Na sexta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou com uma descida de 0,25% no índice PSI20, que ficou em 5.017,16 pontos.

A Galp liderou as descidas ao cair 1,26% para 9,72 euros, num dia em que 12 das 18 cotadas do PSI20 ficaram no 'vermelho' e seis no 'verde'.

No resto da Europa, não houve um rumo definido. Frankfurt e Paris terminaram com ligeiras subidas de 0,21% e 0,06%, respetivamente, mas Madrid perdeu 0,83%, Milão 0,60% e Londres 0,38%.

