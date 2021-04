Na sexta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou com uma descida de 0,21% no índice PSI20, que ficou em 5.000,29 pontos, acompanhando as quedas das principais bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, seis encerraram no 'vermelho', 10 ficaram no 'verde' e duas fecharam inalteradas.

No resto da Europa, Madrid perdeu 0,44%, Frankfurt 0,27%, Paris 0,15%, Milão 0,05% e Londres terminou estável.

