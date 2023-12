Bolsa de Lisboa fecha última sessão do ano com PSI a recuar 0,06%

A bolsa de Lisboa encerrou hoje a última sessão do ano em baixa, tendo o índice PSI recuado 0,06% para 6.396,48 pontos, com a Mota-Engil a liderar as descidas, depois de ter conseguido uma valorização de mais de 230% ao longo de 2023.