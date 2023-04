Das 16 cotadas que integram o PSI, 12 subiram e quatro caíram.

O BCP liderou as subidas, com avançar 2,44% para 0,21 cêntimos, enquanto as ações da Ibersol foram as que mais recuaram, com uma descida de 1,49% para 6,60 euros.

No resto da Europa, Londres subiu 1,03%, Madrid avançou 0,62%, Frankfurt 0,50% e Paris 0,12%.

