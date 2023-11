Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 10 fecharam em terreno positivo e seis desceram.

A Greenvolt liderou as subidas (2,03% para 6,55 euros) e a EDP Renováveis terminou com a maior descida (-0,91% para 15,85 euros).

No resto da Europa, Paris subiu 0,69%, Madrid 0,52%, Frankfurt 0,51% e Milão 0,13%, mas Londres terminou a sessão perder 0,11%.

Na terça-feira, o índice PSI caiu 2,54%, com todas as cotadas em baixa, após a demissão do primeiro-ministro, António Costa.

