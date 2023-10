Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 12 ficaram em alta, três em baixa e uma terminou inalterada.

A EDP Renováveis liderou as subidas (3,47% para 15,19 euros), após ter apresentado hoje os seus resultados, antes da abertura do mercado.

A EDP Renováveis teve lucros de 445 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais 7% do que no mesmo período de 2022, segundo informação publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A EDP também registou uma valorização acentuada ao subir 2,69% para 3,97 euros.

Na Europa, Milão subiu 1,47%, Paris 0,89%, Frankfurt 0,64% e Madrid 0,04%, enquanto Londres recuou 0,08%.

