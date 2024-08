Das 16 cotadas do PSI, oito desceram, cinco subiram e três ficaram inalteradas. Os CTT lideraram as descidas (-1,53% para 4,18 euros) e a Mota-Engil terminou com a maior subida (0,54% para 3,37 euros).

Nas principais bolsas europeias, Madrid desceu 0,39%, Milão 0,38%, Londres 0,27% e Paris 0,26%, mas Frankfurt fechou em terreno positivo com uma valorização de 0,37%.

