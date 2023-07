Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 12 baixaram e quatro subiram, com o BCP a liderar os ganhos, depois de ter anunciado na quinta-feira, já com o mercado encerrado, que teve lucros de 423,2 milhões de euros no primeiro semestre, quase sete vezes mais do que os lucros registados nos primeiros seis meses de 2022.

As ações do BCP avançaram 1,05% para 0,26 euros e, em sentido contrário, as da EDP Renováveis lideraram as descidas e perderam 2,43% para 17,45 euros.

No resto da Europa, Milão caiu 0,33% e Madrid 0,10%, mas Frankfurt subiu 0,39%, Paris 0,15% e Londres teve uma ligeira subida de 0,02%.

