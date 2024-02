Das 16 cotadas que integram o índice de referência da bolsa, 13 ficaram em baixa e três em alta.

A energia penalizou especialmente a praça lisboeta, com a EDP Renováveis, a EDP, a Galp e a REN em queda.

As bolsas europeias fecharam no vermelho, com Milão a perder 1,03%, Frankfurt 0,92%, Londres 0,81%, Paris 0,84%, Madrid 0,59%.

