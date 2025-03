Das 15 cotadas que integram o índice PSI, 11 desceram, três subiram e a Corticeira Amorim ficou inalterada, nos oito euros.

As principais praças europeias fecharam hoje também no 'vermelho', com Londres a perder 0,88%, Paris 1,58%, Frankfurt 1,33%, Madrid 1,31% e Milão 1,77%.

