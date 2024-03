Das 16 cotadas que integram o índice PSI (Portuguese Stock Index), quatro subiram, 11 desceram e a Greenvolt continuou inalterada.

A Mota-Engil liderou as descidas e perdeu 3,98% para 5,06 euros e a Jerónimo Martins ficou no topo das subidas com uma valorização de 1% para 20,12 euros, tentando recuperar da queda de 7,35% da sessão anterior.

No resto da Europa, Paris subiu 0,15% e encerrou com um novo recorde acima de 8.000 pontos, mas Londres desceu 0,43%, Frankfurt 0,16%, Madrid 0,13% e Milão 0,04%.

EO // JNM

Lusa/fim