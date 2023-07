Bolsa de Lisboa fecha em baixa com Jerónimo Martins a perder mais de 6%

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em queda, com o índice PSI a perder 1,36% para 6.188,54 pontos, em contraciclo com as restantes principais bolsas europeias, destacando-se a Jerónimo Martins com uma quebra superior a 6%.