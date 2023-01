Das 15 cotadas que integram o PSI, 10 ficaram em alta e cinco em baixa.

A Mota-Engil, que liderou as subidas, avançou 7,84% para 1,32 euros, após ter comunicado ao mercado na sexta-feira que convocou uma assembleia-geral de acionistas para o dia 30 de janeiro, no Porto, na qual vai votar alterações ao Conselho de Administração, como a nomeação de três novos membros.

De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Mota Gestão e Participações propôs a eleição, para o mandato em curso (2021-2023), de Paulo Portas, José Pinto Nogueira e João Parreira como membros do Conselho de Administração da construtora.

Há uma semana, foi anunciado que o presidente do Conselho de Administração da Mota-Engil, António Mota, e o presidente da Comissão Executiva, Gonçalo Moura Martins, renunciaram aos seus cargos na empresa para dar início a "um processo de mudança geracional" no grupo, com Carlos Mota Santos como presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva.

No resto da Europa, Frankfurt subiu 1,25%, Milão 0,81%, Paris 0,68% e Londres 0,33%, tendo Madrid encerrado com uma ligeira descida de 0,07%.

