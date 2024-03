Das 16 cotadas que integram o PSI, 11 ficaram em alta e cinco em baixa, com o BCP a cair 1,05% para 0,29 euros, no topo das descidas.

Os CTT, que lideraram as subidas, encerraram a valer 3,91 euros por ação. Na terça-feira, após o fecho do mercado, foi anunciado que o lucro dos CTT subiu em 2023 para 60,5 milhões de euros, mais 66,2% em comparação com o ano anterior.

A administração dos CTT vai propor em assembleia-geral o pagamento de um dividendo de 17 cêntimos por ação.

As principais bolsas europeias dividiram-se entre subidas e descidas. Madrid subiu 0,48%, Frankfurt 0,15% e Milão 0,09%, mas Londres registou uma ligeira variação negativa de 0,01% e a bolsa de Paris baixou 0,48%, pressionada pela queda do grupo de artigos de luxo Kering (-11,91%).

