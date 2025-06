Entre as 15 cotadas, apenas duas - o BCP e a Ibersol - fecharam em queda e as restantes terminaram a sessão no 'verde'.

A liderar os ganhos ficou a Mota-Engil, que somou 2,50% para os 3,77 euros, seguida pela Semapa, que avançou 2,33% para os 16,70 euros, e pelos CTT, cujos títulos se valorizaram 1,94% para 7,37 euros.

Pela Europa, o alemão Dax subiu 0,64%, enquanto o britânico FTSE 100 ganhou 0,19% e o espanhol Ibex avançou 0,03%. Por outro lado, o francês Cac recuou 0,01%.

