Das 16 cotadas que integram este índice, 10 ficaram em alta, cinco em baixa e uma inalterada.

O BCP liderou as subidas, com um ganho de 2,79% para 0,27 euros, após ter sido divulgado que o Bank Millennium (Polónia), do qual detém 50,1% do capital, obteve um resultado líquido de 576 milhões de zlótis (126,8 milhões de euros) em 2023, recuperando dos prejuízos superiores a 216 milhões de euros no ano anterior.

As principais bolsas europeias também registaram ganhos, com Madrid a subir 1,51%, Milão 1,29%, Paris 0,48%, Londres 0,44% e Frankfurt 0,18%.

EO (SO) // MSF

Lusa/fim