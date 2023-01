Das 15 cotadas que integram o PSI, seis subiram e nove desceram. O BCP encerrou a valer 0,17 euros e acumula ganhos de quase 17% desde o início da semana.

Na quarta-feira à tarde foi comunicado ao mercado que o Bank Millennium, subsidiária polaca do BCP, reduziu o custo com moratórias de crédito em 99 milhões de zlótis (21,2 milhões de euros) a nível consolidado, o que vai "impactar positivamente" os resultados do quarto trimestre de 2022.

Nas maiores subidas do PSI, a Galp avançou 2,73% para 12,61 euros, os CTT somaram 1,26% para 3,22 euros e a Semapa ganhou 1,13% para 12,58 euros.

Com subidas inferiores a 0,40% acabaram a Jerónimo Martins (20,98 euros) e a NOS (3,90 euros).

Nas descidas, a EDP Renováveis liderou e recuou 1,87% para 4,77 euros e a EDP perdeu 1,87% para 4,77 euros.

A Greenvolt baixou 1,41% para 7,67 euros e a REN desceu 1,17% para 2,53 euros.

Entre as cotadas com desvalorizações inferiores a 1%, a Corticeira Amorim caiu 0,68% para 8,80 euros e a Sonae desceu 0,62% para 0,96 euros.

No resto da Europa, não houve uma tendência definida. Londres subiu 0,64% e Madrid 0,56%, mas Frankfurt caiu 0,38%, Paris 0,22% e Milão 0,11%.

EO (PE) // EA

Lusa/fim