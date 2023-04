Das 16 cotadas que integram o PSI, nove subiram, duas ficaram inalteradas e cinco caíram.

A Altri liderou as subidas, ao avançar 3,02% para 4,98 euros, enquanto as ações da NOS foram as que mais recuaram, com uma descida de 1,71% para 4,37 euros.

Na Europa, o dia foi sobretudo positivo. Londres subiu 0,57%, Paris 0,89%, Frankfurt 0,37% e Milão 1,15%. Já Madrid caiu 0,80%.

IM // CSJ

Lusa/Fim