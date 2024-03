As outras cinco cotadas que integram o principal índice da bolsa de Lisboa fecharam no vermelho, com a Mota-Engil a destacar-se ao perder 3,37% para 4,88 euros.

Nas principais subidas, a EDP avançou 4,07% para 3,60 euros, a Altri somou 2,57% para 5,07 euros e a Navigator subiu 2,44% para 3,95 euros.

O grupo Navigator lançou uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a empresa britânica Accrol, que produz rolos de cozinha, papel higiénico e lenços faciais para as principais cadeias de retalho do Reino Unido, foi hoje anunciado.

Numa comunicação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo explica que a OPA foi lançada pela Navigator Paper UK Limited, detida a 100% pela The Navigator Company, e que a oferta é de 0,38 libras por ação, avaliando a Accrol em cerca de 127,5 milhões de libras, o equivalente a cerca de 149 milhões de euros.

No resto da Europa, Madrid subiu 0,70%, Londres 0,61%, Frankfurt 0,15% e Milão 0,05%, mas Paris baixou 0,34%.

EO (SO) // EA

Lusa/fim