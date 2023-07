Das 16 cotadas que integram o PSI, nove ficaram em alta, seis em baixa e uma inalterada (a Semapa). A liderar as subidas, o BCP avançou 4,52% para 0,24 euros.

Nas descidas, as duas cotadas do grupo EDP destacaram-se, com a EDP Renováveis a cair 2,11% para 17,59 euros e a EDP a recuar 2% para 4,22 euros.

As principais bolsas europeias fecharam em alta. Londres subiu 0,64%, Paris 0,38%, Frankfurt 0,35%, Milão 0,34% e Madrid 0,19%.

