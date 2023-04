Cerca das 10:15 em Lisboa, o PSI, que desde 20 de março inclui também a Ibersol, baixava 0,32% para 6.178,34 pontos, com a cotação de 13 'papéis' a descer e três a subir.

Às ações do BCP seguiam-se, em alta, apenas as da Mota-Engil, que se valorizavam 0,74% para 1,91 euros, e as da Corticeira Amorim, que subiam 0,59% para 10,18 euros.

Já as ações da NOS, Sonae SGPS, EDP, Galp Energia, Semapa, Greenvolt, CTT, REN, EDP Renováveis, Ibersol, Navigator e Jerónimo Martins desciam entre 0,25% e 0,96%.

As principais bolsas europeias negociavam hoje em baixa, após o anúncio do banco suíço UBS de uma quebra de 52% do lucro no primeiro trimestre, período marcado pela aquisição do seu rival Credit Suisse, de forma a salvá-lo da falência.

Na sessão de hoje, os investidores estarão atentos à divulgação dos dados da confiança dos consumidores nos Estados Unidos, que analistas citados pela EFE preveem que "deverá manter-se deprimida em abril, dando novos sinais da previsível desaceleração do ciclo americano".

Na segunda-feira, a Bolsa de Nova Iorque encerrou mista, com o seu principal indicador, o Dow Jones, a subir 0,20%, à espera do anúncio, a partir de hoje, dos resultados das grandes empresas tecnológicas: A Microsoft e a Alphabet irão divulgá-los hoje, enquanto a Meta o fará na quarta-feira e a Amazon na quinta-feira.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1038 dólares, contra 1,1034 dólares na segunda-feira.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em junho abriu a subir no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 82,88 dólares, contra 82,73 dólares na segunda-feira e 72,77 dólares em 17 de março, um mínimo desde janeiro de 2022.

