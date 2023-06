Bolsa de Lisboa em alta com Altri a subir 0,86% e Mota-Engil a cair 0,97%

A bolsa de Lisboa estava hoje em alta ligeira, a inverter a tendência da abertura, com as ações da Altri a subirem 0,86% para 4,20 euros e as da Mota-Engil a caírem 0,97% para 2,04 euros.