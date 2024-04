A Galp liderou as subidas, com uma valorização de 2,64% para 15,72 euros, num dia em que 10 das 16 cotadas do principal índice da bolsa de Lisboa terminaram a sessão com ganhos. Quatro desceram e duas ficaram inalteradas (Ibersol e Navigator).

Na Europa, Milão perdeu 1,22%, Frankfurt 1,13%, Paris 0,92%, Madrid 0,89% e Londres 0,22%.

