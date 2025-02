Das 15 cotadas que integram o índice PSI, seis subiram e nove desceram, com o BCP a liderar as descidas e a cair 4,89% para 0,54 euros. O banco apresentou resultados na quarta-feira, com lucros recorde de 906,4 milhões de euros em 2024.

Nas subidas, a EDP Renováveis avançou 3,19% para 8,59 euros, depois de uma queda de 11,91% na sessão anterior.

A Sonae também se destacou nas subidas e registou uma valorização 3,15% para 1,01 euros.

Nas principais bolsas europeias, Londres subiu 0,61%, Madrid 0,58%, Paris 0,11% e Milão 0,08%, enquanto Frankfurt fechou estável depois de ter estado praticamente toda a sessão em terreno negativo.

