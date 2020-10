Das 18 cotadas que integram o PSI20, 16 ficaram em baixa, uma em alta e uma permaneceu inalterada.

A Altri liderou as descidas e caiu 4,94% para 3,38 euros, seguida da Galp, que recuou 4,89% para 7,75 euros, no dia em que anunciou um prejuízo de 45 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano.

Este prejuízo contrasta com os 403 milhões de lucros que a petrolífera alcançou no mesmo período de 2019.

Nas subidas, a Jerónimo Martins somou 0,31% para 14,48 euros.

No resto da Europa, Frankfurt encerrou com a maior queda, ao recuar 3,71%, Paris cedeu 1,90%, Milão 1,76%, Madrid 1,40% e Londres 1,16%.

Pouco depois das 17:00, a bolsa nova-iorquina também negociava em terreno negativo, com o índice Dow Jones a perder 3,09% e o Nasdaq a recuar 2,50%.

