Das 16 cotadas que integram o índice de referência da bolsa de Lisboa, duas subiram, 12 desceram e duas ficaram inalteradas.

A liderar as descidas, a Galp caiu 3,58% para 13,89 euros, acompanhando a queda do preço do petróleo nos mercados internacionais.

As principais bolsas europeias encerraram a primeira sessão da semana em alta. Frankfurt subiu 0,74%, Madrid 0,44%, Milão 0,42%, Paris 0,40% e Londres registou uma valorização mais fraca de 0,06%.

