Das 15 cotadas que integram o principal índice bolsista de Lisboa, seis ficaram em alta e nove em baixa. A Mota-Engil liderou as descidas e perdeu 4,06% para 3,26 euros, depois de uma subida de 12,14% na sessão anterior.

No resto da Europa, Frankfurt subiu 1,47%, Milão 0,68%, Paris 0,29% e Madrid 0,15%, mas Londres terminou a sessão no vermelho com uma queda de 0,83%.

