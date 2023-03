Das 16 cotadas que, a partir de hoje, integram o PSI, 12 ficaram em alta e quatro em baixa.

O BCP, único banco que integra o PSI, liderou as subidas e avançou 2,61% para 0,19 euros.

Nas descidas, a Sonae ficou no topo (-1,25% para 0,95 euros), seguida da Ibersol, (-1,19% para 6,62 euros), que hoje regressou ao principal índice da bolsa de Lisboa.

As principais bolsas europeias enceraram com ganhos, tentando recuperar das perdas da semana passada, marcada por tensão no setor bancário. Milão ganhou 1,59%, Madrid 1,31%, Paris 1,27%, Frankfurt 1,12% e Londres 0,93%.

Hoje, os investidores mostraram-se aliviados após a aquisição do banco Credit Suisse pelo rival UBS e pelas garantias dos bancos centrais quanto à solidez do sistema bancário.

As ações do banco UBS encerraram com uma subida de 1,26% na bolsa de Zurique e as do Credit Suisse, que tem estado em dificuldades, caíram 55,74%.

EO // CSJ

Lusa/fim