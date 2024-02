Das 16 cotadas que integram o PSI, 13 desceram, duas subiram e uma ficou inalterada. A Mota-Engil liderou as descidas com uma queda de 3,94% para 5,12 euros, mas continua a registar um ganho de quase 30% desde o início do ano.

Nas subidas, a Jerónimo Martins avançou 1,52% para 21,40 euros e a Galp somou 0,62% para 14,70 euros.

No resto da Europa, Paris desceu 0,89%, Madrid 0,63%, Frankfurt 0,26%, Milão 0,18% e Londres 0,11%.

EO // JNM

Lusa/fim