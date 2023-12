Na quarta-feira, a Bolsa de Lisboa terminou a sessão com um ganho de 0,45% no índice PSI, que avançou para 6.456,88 pontos, tendo a EDP Renováveis liderado as subidas.

Das 16 cotadas que integram o PSI, nove subiram, cinco desceram e duas ficaram sem alterações.

As bolsas europeias encerraram divididas entre subidas e descidas. Londres registou um ligeiro ganho de 0,08%, mas Madrid caiu 0,22%, Paris 0,16%, enquanto Frankfurt e Milão cederam 0,15%.

