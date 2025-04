Na sexta-feira o PSI fechou a ganhar 1,81% para 6.520,48 pontos, contrariando a tendência negativa vivida nas principais congéneres europeias.

Entre as 15 cotadas do índice de referência nacional, apenas os CTT encerraram em queda, ao desvalorizar 0,15% para 6,65 euros, enquanto a Ibersol permaneceu inalterada nos 8,70 euros e as restantes subiram.

